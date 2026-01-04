Seguici su

Ladri all’emporio solidale: rubati generi alimentari e scorte di caffè

È un furto ancora più inaccettabile del solito quello commesso ai danni della realtà che aiuta bisognosi e famiglie in difficoltà

È un furto ancora più inaccettabile del solito quello commesso ai danni dell’emporio solidale, realtà che aiuta i bisognosi e le famiglie in difficoltà. Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre scorso, i ladri si sono introdotti nei locali di via Orfanotrofio 18 e hanno portato via parecchie scorte, tra le quali una quarantina di pacchi di caffè e generi alimentari come latte e olio d’oliva.

Sull’episodio stanno ora indagando gli agenti della questura di Biella.

Foto d’archivio

