Tentativo di furto all’Esselunga di Biella

I soggetti una volta sorpresi hanno deciso di pagare la merce sottratta.

Tentativo di furto all’Esselunga di Biella.

La sicurezza del supermercato Esselunga di Biella ieri ha sorpreso alcuni soggetti che avevano asportato merce di poco valore. Sul posto sono giunti i carabinieri. Le persone individuate hanno alla fine pagato la merce evitando ulteriori problemi.

