BiellaCronaca
Tentativo di furto all’Esselunga di Biella
I soggetti una volta sorpresi hanno deciso di pagare la merce sottratta.
Tentativo di furto all’Esselunga di Biella.
La sicurezza del supermercato Esselunga di Biella ieri ha sorpreso alcuni soggetti che avevano asportato merce di poco valore. Sul posto sono giunti i carabinieri. Le persone individuate hanno alla fine pagato la merce evitando ulteriori problemi.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cossatese1 giorno fa
Addio ad Andrea Trombin, scomparso a soli 57 anni
Fuori provincia2 giorni fa
Auto si schianta contro la statua in mezzo alla rotonda
Circondario1 giorno fa
Scappano dal ristorante senza pagare il conto
Attualità2 giorni fa
La Dea bendata bacia Occhieppo: vinti 50mila euro
Fuori provincia1 giorno fa