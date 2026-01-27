Tentativo di furto all’Esselunga di Biella.

La sicurezza del supermercato Esselunga di Biella ieri ha sorpreso alcuni soggetti che avevano asportato merce di poco valore. Sul posto sono giunti i carabinieri. Le persone individuate hanno alla fine pagato la merce evitando ulteriori problemi.

