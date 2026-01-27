BiellaCronaca
Furto di poche decine di euro all’Eurospin di Biella
Sul posto i carabinieri
Furto Eurospin a Biella ieri. Il personale ha sorpreso grazie al sistema anti taccheggio un soggetto che era nell’area carico e scarico merci del supermercato.
L’uomo, un cittadino straniero senza fissa dimora, aveva asportato merce per poche decine di euro. Il direttore del supermercato si riserva di presentare denuncia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.
