Seguici su

BiellaCronaca

Furto di poche decine di euro all’Eurospin di Biella

Sul posto i carabinieri

Pubblicato

22 secondi fa

il

Identificato dalle forze dell’ordine

Furto Eurospin a Biella ieri. Il personale ha sorpreso grazie al sistema anti taccheggio un soggetto che era nell’area carico e scarico merci del supermercato.

L’uomo, un cittadino straniero senza fissa dimora, aveva asportato merce per poche decine di euro. Il direttore del supermercato si riserva di presentare denuncia.  Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.