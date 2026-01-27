Seguici su

CronacaValli Mosso e Sessera

Prende una buca a Ponzone e disfa la gomma

L’automobilista ha chiamato i carabinieri facendo notare il danno

Pubblicato

12 secondi fa

il

Nel cuore della notte

Prende una buca a Ponzone e disfa la gomma

Prende una buca a Ponzone e disfa la gomma

Ha preso in pieno una buca lungo la strada provinciale di Ponzone a Valdilana distruggendo la gomma.

L’automobilista alla guida di una Volkswagen Golf ha chiamato i carabinieri. Ed effettivamente i militari hanno notato due grosse buche lungo la strada.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.