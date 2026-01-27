CronacaValli Mosso e Sessera
Prende una buca a Ponzone e disfa la gomma
L’automobilista ha chiamato i carabinieri facendo notare il danno
Prende una buca a Ponzone e disfa la gomma
Prende una buca a Ponzone e disfa la gomma
Ha preso in pieno una buca lungo la strada provinciale di Ponzone a Valdilana distruggendo la gomma.
L’automobilista alla guida di una Volkswagen Golf ha chiamato i carabinieri. Ed effettivamente i militari hanno notato due grosse buche lungo la strada.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cossatese1 giorno fa
Addio ad Andrea Trombin, scomparso a soli 57 anni
Fuori provincia2 giorni fa
Auto si schianta contro la statua in mezzo alla rotonda
Circondario1 giorno fa
Scappano dal ristorante senza pagare il conto
Attualità2 giorni fa
La Dea bendata bacia Occhieppo: vinti 50mila euro
Fuori provincia1 giorno fa