CossateseCronaca
Furto a Cossato mentre la proprietaria è fuori casa
Furto a Cossato mentre la proprietaria è fuori casa.
Colpo ieri in una abitazione dell’area boschiva di Cossato. I ladri sono entrati mentre la proprietaria era fuori casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i controlli del caso. I malviventi avrebbero asportato un cofanetto.
Altro colpo ieri sempre a Cossato in una abitazione dove i malviventi hanno portato via alcuni monili in oro.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cossatese1 giorno fa
Addio ad Andrea Trombin, scomparso a soli 57 anni
Fuori provincia2 giorni fa
Auto si schianta contro la statua in mezzo alla rotonda
Circondario1 giorno fa
Scappano dal ristorante senza pagare il conto
Attualità2 giorni fa
La Dea bendata bacia Occhieppo: vinti 50mila euro
Fuori provincia1 giorno fa