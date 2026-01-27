Furto a Cossato mentre la proprietaria è fuori casa.

Colpo ieri in una abitazione dell’area boschiva di Cossato. I ladri sono entrati mentre la proprietaria era fuori casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i controlli del caso. I malviventi avrebbero asportato un cofanetto.

Altro colpo ieri sempre a Cossato in una abitazione dove i malviventi hanno portato via alcuni monili in oro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook