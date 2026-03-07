I Comuni aggiornano le liste della leva militare

In queste settimane i comuni italiani stanno aggiornando le liste di leva con i nomi di tutti i cittadini che compiono 17 anni nel corso dell’anno. L’aggiornamento è finalizzato a un eventuale arruolamento in caso di bisogno. Questo perché nel 2005 il servizio mili servizio militare obbligatorio non è stato abolito come pensano in molti ma sospeso. L’aggiornamento dunque è finalizzato a un eventuale arruolamento in caso di bisogno.

Per il 2026, dunque, in lista troviamo i nati nel 2009, mentre l’anno scorso erano stati inseriti quelli nati nel 2008.

A regolare questi elenchi è la Costituzione e una serie di normative: non si tratta di convocazioni ufficiali o preavvisi di arruolamento, ma solo documenti con i nominativi dei ragazzi che eventualmente, in caso di bisogno, potrebbero essere chiamati alle armi. Gli elenchi vengono pubblicati sull’Albo Pretorio online di tutti i comuni italiani ma non è proprio così. Ad esempio il comune di Biella al momento non ha pubblicato alcunchè, a differenza di quanto fatto ad esempio da Alessandria, mantenendo duqnue una certa – e doverosa a nostro parere – privacy.

Il manifesto di leva militare rappresenta dunque un atto amministrativo pubblicato annualmente da parte delle varie amministrazioni comunali al fine di informare i cittadini maschi che compiono 17 anni riguardo l’obbligo di iscrizione nelle liste di leva militare. L’obiettivo dunque è quello di informare i giovani dell’iscrizione alla lista, finalizzata a un eventuale arruolamento, anche se sospeso: al suo interno, oltre ai nomi, si trovano le modalità per l’inserimento nelle liste, la cui formazione viene chiusa solitamente entro la fine del mese di marzo. Le liste, sostanzialmente, vengono aggiornate ogni anno per necessità di difesa, anche se il servizio militare è sospeso.

