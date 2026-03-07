Seguici su

Addio a Giorgio Marchesi: volto storico di Nuova Assauto

L’uomo aveva 68 anni. Lascia nel dolore la famiglia e tanti amici che gli hanno voluto bene

Pubblicato

8 secondi fa

il

È un duro colpo per la comunità biellese la notizia della morte di Giorgio Marchesi, uno degli storici volti della Nuova Assauto.

Purtroppo malato da tempo, Marchesi si è spento a 68 anni, lasciando nel dolore la moglie Antonella e i figli: Alessia, con Alan, e Federico con Martina e la piccola Vittoria. Lo piangono anche il fratello Bruno con Donatella, la sorella Clorinda con Paolo e la suocera Angela.
Dopo averla rilevata con altri tre soci a metà degli anni Ottanta, come detto Marchesi è stato un vero e proprio pilastro della Nuova Assauto.

