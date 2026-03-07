AttualitàBiella
Addio a Giorgio Marchesi: volto storico di Nuova Assauto
L’uomo aveva 68 anni. Lascia nel dolore la famiglia e tanti amici che gli hanno voluto bene
È un duro colpo per la comunità biellese la notizia della morte di Giorgio Marchesi, uno degli storici volti della Nuova Assauto.
Addio a Giorgio Marchesi: volto storico di Nuova Assauto
Purtroppo malato da tempo, Marchesi si è spento a 68 anni, lasciando nel dolore la moglie Antonella e i figli: Alessia, con Alan, e Federico con Martina e la piccola Vittoria. Lo piangono anche il fratello Bruno con Donatella, la sorella Clorinda con Paolo e la suocera Angela.
Dopo averla rilevata con altri tre soci a metà degli anni Ottanta, come detto Marchesi è stato un vero e proprio pilastro della Nuova Assauto.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cossatese2 giorni fa
Oggi l’ultimo saluto a Gabriella Zanone
Cronaca2 giorni fa
Cade dentro una vasca di liquami: muore agricoltore
Cossatese1 giorno fa
Prende un pugno da una ragazza e chiama i carabinieri
Circondario2 giorni fa
“C’è un’auto che viaggia contromano lungo la superstrada”
Cronaca2 giorni fa