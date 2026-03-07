È morta Defendina Terrizzano, la mamma di Alberto Scicolone

Si è spenta nella notte tra lunedì e martedì in un reparto dell’Hospice di Biella. Il cuore di Defendina Terrizzano ha cessato di battere all’età di 87 anni; era la mamma di Alberto Scicolone, presidente di “Legami di cuore” e fondatore di Miciolandia.

Defendina Terrizzano è morta a 87 anni. Fu lei a trasmettere l’amore per gli animali ai figli Alberto e Rossella

La donna era molto conosciuta in città, dove viveva da oramai molti anni.

Originaria di Imperia, ha trascorso parte della sua vita in giro per l’Italia per via della professione di suo marito Armando, funzionario della Banca Commerciale. Amava tanto gli animali, aveva trasmesso i suoi stessi valori ai figli Alberto e Rossella che le sono stati accanto fino all’ultimo suo respiro.

“Era una donna fantastica, una madre, una moglie e una nonna meravigliosa”

Era molto tifosa della Sampodoria. «Mia mamma – commenta Alberto con la voce rotta dal pianto -, era una donna fantastica, una mamma, moglie e nonna meravigliosa. Si metteva sempre in gioco per aiutare il prossimo. Nelle sue ultime ore di vita le ho detto quanto le ho voluto bene. Io e tutta la mia famiglia vorremmo ringraziare di cuore tutto il personale dell’Hospice Orsa Maggiore».

Defendina è stata salutata martedì con una benedizione impartita nella casa funeraria Papale. Ha lasciato nel dolore il marito Armando, i figli Alberto e Rossella con Matilde e Francesco e il papà Emilio. Al dolore della sua famiglia si unisce anche il sindaco di Biella Marzio Oliviero con tutta l’amministrazione comunale.

Mauro Pollotti

