Minacce e infine rissa nella notte a Cavaglià

L’altra sera intervento dei carabinieri e della guardia di finanza.

3 minuti fa

Volano pugni e bastonate davanti alla discoteca Eden di Viverone. Sul posto sono giunti carabinieri e polizia, che in breve tempo hanno riportato la calma. 

Alcuni giovani sono stati coinvolti in una rissa l’altra sera a Cavaglià. Tutto è iniziato con insulti e minacce, alcuni testimoni hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Alcuni giovani sono stati coinvolti in una rissa, sono partite le botte. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, oltre al personale della Guardia di Finanza. Tutti i giovani coinvolti sono stati identificati.

