Basso BielleseCronaca
Minacce e infine rissa nella notte a Cavaglià
L’altra sera intervento dei carabinieri e della guardia di finanza.
Alcuni giovani sono stati coinvolti in una rissa l’altra sera a Cavaglià. Tutto è iniziato con insulti e minacce, alcuni testimoni hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Alcuni giovani sono stati coinvolti in una rissa, sono partite le botte. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, oltre al personale della Guardia di Finanza. Tutti i giovani coinvolti sono stati identificati.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cossatese2 giorni fa
Oggi l’ultimo saluto a Gabriella Zanone
Cronaca2 giorni fa
Cade dentro una vasca di liquami: muore agricoltore
Attualità4 ore fa
I Comuni aggiornano le liste della leva militare
Cossatese1 giorno fa
Prende un pugno da una ragazza e chiama i carabinieri
Circondario2 giorni fa