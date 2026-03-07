Minacce e infine rissa nella notte a Cavaglià

Alcuni giovani sono stati coinvolti in una rissa l’altra sera a Cavaglià. Tutto è iniziato con insulti e minacce, alcuni testimoni hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Alcuni giovani sono stati coinvolti in una rissa, sono partite le botte. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, oltre al personale della Guardia di Finanza. Tutti i giovani coinvolti sono stati identificati.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook