Incidente sulla strada della Grangia: ferita conducente

Si ribalta sulla provinciale: conducente soccorsa e traffico bloccato. La vettura impediva il passaggio in entrambi i sensi di marcia.

L’incidente, autonomo, è avvenuto intorno alle 20,30: per cause in fase si accertamento da parte dei carabinieri di Trino, la conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla fiancata, occupavando entrambe le corsie e impedendo la regolare viabilità. Per i soccorsi, insieme al personale sanitario della Pubblica assistenza trinese, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco: all’arrivo il personale ha trovato l’ autista già fuori dall’ abitacolo e affidata alle cure dei sanitari he l’ hanno trasportata in ospedale per le cure del caso. Il personale dei Vigili del Fuoco si è invece occupato di mettere in sicurezza il mezzo e la sede stradale.