Seguici su

CronacaFuori provincia

Incidente sulla strada della Grangia: ferita conducente

Intervento dei vigili del fuoco per liberare l’automobilista

Pubblicato

19 secondi fa

il

Si ribalta sulla provinciale: conducente soccorsa e traffico bloccato. La vettura impediva il passaggio in entrambi i sensi di marcia.

L’incidente, autonomo, è avvenuto intorno alle 20,30: per cause in fase si accertamento da parte dei carabinieri di Trino, la conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla fiancata, occupavando entrambe le corsie e impedendo la regolare viabilità. Per i soccorsi, insieme al personale sanitario della Pubblica assistenza trinese, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco: all’arrivo il personale ha trovato l’ autista già fuori dall’ abitacolo e affidata alle cure dei sanitari he l’ hanno trasportata in ospedale per le cure del caso. Il personale dei Vigili del Fuoco si è invece occupato di mettere in sicurezza il mezzo e la sede stradale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.