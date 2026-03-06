Un singolare furto è stato portato a termine ieri pomeriggio presso il negozio OBI di Ponderano.

Giovane mamma ruba prodotti per pulire l’auto

L’addetto alla sicurezza ha notato una donna, con un neonato di circa 2 mesi nel passeggino, aggirarsi nella corsia adibita alla vendita di prodotti per auto con in mano una borsa nera vuota che dopo aver preso della merce si allontanava senza passare dalle casse. Dopo aver allertato la volante, la donna veniva fermata e invitata a svuotare il contenuto della borsa.

I poliziotti trovavano vari prodotti per la pulizia dell’auto come una spazzola per cerchi, un guanto per la pulizia, un set di 5 panni in microfibra, un trattamento per la pelle dei sedili e un lucidante pneumatici, tutto per un valore di circa 43 euro.

Refurtiva

La refurtiva veniva subito restituita al responsabile del punto vendita e la donna – che si mostrava poco collaborativa, strattonando e opponendo resistenza agli operatori di polizia e tentando anche di fornire delle generalità difformi da quelle reali – veniva denunciata per furto, resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità.

