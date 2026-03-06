Sciopero di lunedì: possibili disagi in ospedale

Si informa che il Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, riporta che le seguenti Organizzazioni Sindacali hanno proclamato lo sciopero generale per la giornata di lunedì 9 marzo 2026:

˗ CONFEDERAZIONE USB: sciopero generale per l’intera giornata. Per la sanità lo sciopero è articolato da inizio primo turno del 9 marzo 2026 a fine dell’ultimo turno della stessa giornata.

˗ SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE: sciopero generale per l’intera giornata

˗ USI FONDATA NEL 1912: sciopero generale. Per il personale della Sanità e dei Servizi socio sanitari e socio assistenziali, anche esternalizzati o in regime di convenzione e appalto con il S.S.N. e regionale ed Enti locali, anche H24 o notturni, dal turno montante per la notte dell’8

marzo 2026 e fino all’ultimo turno smontante del 9 marzo 2026.

˗ CLAP – Camere del Lavoro Autonomo e Precario: sciopero generale dalle ore 00,01 alle ore 23,59 del 9 marzo 2026 compreso il primo turno montante per i turnisti

Ha aderito allo sciopero indetto dal Sindacato CONFEDERAZIONE USB: USB PI

Ha aderito allo sciopero indetto dal Sindacato USI FONDATA NEL 1912: CUB SUR

Si rende noto, pertanto, che nella suddetta giornata potrebbero non essere garantite, presso l’ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.

