Il ruolo della Guardia di finanza a contrasto delle frodi fiscali

La Guardia di finanza, il 19 e 20 febbraio scorso, a l’Aia (Paesi Bassi) ha partecipato a due meeting internazionali, per concordare le linee d’azione operative a contrasto della criminalità economico-finanziaria nell’ambito della piattaforma di cooperazione EMPACT 2026-2027 (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), che ha come obiettivo il coordinamento di Stati membri e agenzie europee per fronteggiare in modo congiunto, concreto ed efficace le gravi forme di criminalità anche di tipo organizzato. L’adesione a tali iniziative di cooperazione internazionale consentirà alla Guardia di finanza di accrescere ulteriormente l’efficacia della propria azione investigativa, valorizzare il costante scambio informativo con gli altri Paesi partecipanti e migliorare le pratiche operative anche attraverso specifici percorsi formativi. Operando in stretta collaborazione con agenzie europee quali Europol e la Procura europea, con il coordinamento dello S.C.I.P. (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia), il Corpo riafferma così il proprio ruolo primario di polizia economico-finanziaria con proiezioni internazionali nella lotta alle frodi.

