Seguici su

AttualitàBiella

Il ruolo della Guardia di finanza a contrasto delle frodi fiscali

Stretta collaborazione con agenzie europee

Pubblicato

5 minuti fa

il

La Guardia di finanza, il 19 e 20 febbraio scorso, a l’Aia (Paesi Bassi) ha partecipato a due meeting internazionali, per concordare le linee d’azione operative a contrasto della criminalità economico-finanziaria nell’ambito della piattaforma di cooperazione EMPACT 2026-2027 (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), che ha come obiettivo il coordinamento di Stati membri e agenzie europee per fronteggiare in modo congiunto, concreto ed efficace le gravi forme di criminalità anche di tipo organizzato. L’adesione a tali iniziative di cooperazione internazionale consentirà alla Guardia di finanza di accrescere ulteriormente l’efficacia della propria azione investigativa, valorizzare il costante scambio informativo con gli altri Paesi partecipanti e migliorare le pratiche operative anche attraverso specifici percorsi formativi. Operando in stretta collaborazione con agenzie europee quali Europol e la Procura europea, con il coordinamento dello S.C.I.P. (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia), il Corpo riafferma così il proprio ruolo primario di polizia economico-finanziaria con proiezioni internazionali nella lotta alle frodi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.