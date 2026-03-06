AttualitàValle CervoValle ElvoValli Mosso e Sessera
Al via il corso di base di escursionismo
E’ organizzato da Nord Ovest ASD
Al via la seconda edizione del Corso Base di Escursionismo organizzato da Nord Ovest ASD.
L’iniziativa si rivolge a tutti gli appassionati di camminata in ambiente naturale, sia a chi inizia a camminare,
sia a chi lo fa da tempo ma vuole approfondire alcuni temi teorico-pratici per essere più preparato e
consapevole durante le proprie escursioni.
“Attraverso questo corso vogliamo fornire ai partecipanti” dichiara Giorgio Bertucci, che insieme a Valeria
Tonella accompagnerà i partecipanti durante le lezioni teoriche e pratiche “i primi elementi per muoversi in
sicurezza in ambiente”.
Giorgio e Valeria sono istruttori UISP, con alle spalle molte ore di attività e di insegnamento. “Sui sentieri
camminano sempre più persone e le statistiche del Soccorso Alpino registrano le conseguenze. Per questo
riteniamo fondamentale un corso che si concentri su conoscenza e prevenzione, per far sì che l’escursione
sia divertimento ed emozione”
Tre lezioni teoriche e le tre uscite in ambiente per approfondire aspetti dell’attrezzatura e
dell’abbigliamento, dell’allenamento, di come “usare piedi e bastoncini” nel modo corretto. Elementi di
cartografia, orientamento e meteorologia avranno il loro spazio, con particolare attenzione alla loro messa
in pratica.
Valeria è convinta che le cose complesse vadano spiegate nel modo più comprensibile possibile e
soprattutto sperimentate sul campo.
Ma forse stiamo dimenticando di dire una cosa importante: che camminare fa bene al corpo, che farlo
insieme fa bene allo spirito, che affrontare temi nuovi fa bene alla mente.
Le lezioni teoriche si svolgeranno venerdì 13-20-27 marzo, dalle 21:00 alle 22:30 circa, a Ponderano, presso
la sede di Nord Ovest ASD , e le lezioni pratiche in ambiente si svolgeranno sabato 14-21-28 marzo sui
sentieri del nostro bel territorio Biellese.
Per info e iscrizioni IDA BRUNETTI 335 167 5483 (anche WhatsApp)
Termine iscrizioni: 11 marzo 2026
