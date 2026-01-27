Per un cittadino straniero si erano appena chiuse alle sue spalle le porte del carcere, ma ad attenderlo non c’erano familiari o conoscenti: sul posto erano presenti gli agenti della questura di Biella, pronti a dare immediata esecuzione a un provvedimento di accompagnamento alla frontiera.

Esce dal carcere di Biella e viene subito espulso

Il soggetto, un giovane uomo di nazionalità tunisina di 24 anni, aveva appena terminato di scontare una pena detentiva di tre anni per una lunga serie di reati, tra i quali porto d’armi, rapina, rissa, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Un curriculum criminale particolarmente grave e articolato che ha portato le autorità a valutarne l’elevata pericolosità sociale e il concreto rischio di reiterazione delle condotte illecite.

Per questi motivi, al termine delle necessarie verifiche amministrative, è stato disposto nei suoi confronti il rimpatrio immediato. L’uomo è stato quindi accompagnato dagli operatori della questura di Biella fino all’aeroporto di Milano Malpensa, dove è stato imbarcato su un volo diretto in Tunisia, ponendo così fine alla sua permanenza sul territorio nazionale.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio svolte costantemente dalla polizia di Stato nei confronti dei cittadini stranieri irregolari che si rendono responsabili di gravi reati. Un’azione coordinata che mira non solo al rispetto della normativa sull’immigrazione, ma soprattutto alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva.

«Si conferma così – sottolineano dagli uffici di via Sant’Eusebio – l’impegno della questura nel contrasto alla criminalità e nella prevenzione di situazioni potenzialmente pericolose, operando a garanzia della legalità e della tranquillità dell’intera comunità».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook