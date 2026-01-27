Seguici su

Da Biella a Vigliano troppe strade senza lampioni

La segnalazione di un cittadino

Pubblicato

4 minuti fa

il

Via Asmara al buio e al freddo per un giorno

Riceviamo da un cittadino.

Con la presente intendo denunciare pubblicamente una situazione ormai insostenibile e inaccettabile riguardante il mancato funzionamento dell’illuminazione pubblica in diverse zone strategiche del territorio biellese, con gravi ripercussioni sulla sicurezza di cittadini e automobilisti.

Da tempo risultano completamente spenti o fortemente carenti i lampioni in aree ad alto traffico e percorrenza, tra cui:

  • Ponte della tangenziale di Biella
  • Ponderano, incrocio tra la SP758 e la SP400
  • Vigliano Biellese, Valdengo, Cossato raccordi ingresso e uscita superstrada
  • oltre a numerose altre zone del territorio

Si tratta di arterie fondamentali, percorse quotidianamente da migliaia di veicoli, dove l’assenza di illuminazione nelle ore serali e notturne rappresenta un pericolo concreto e immediato per la sicurezza stradale, aumentando il rischio di incidenti e mettendo a repentaglio l’incolumità di pedoni, ciclisti e automobilisti.

È inaccettabile che nel 2026 intere zone restino al buio senza comunicazioni ufficiali, senza segnalazioni adeguate e senza interventi risolutivi, nonostante le tasse e i costi sostenuti dai cittadini per servizi essenziali come l’illuminazione pubblica.

Si chiede pertanto alle amministrazioni e agli enti competenti di assumersi le proprie responsabilità, fornendo spiegazioni chiare e intervenendo con urgenza per il ripristino del servizio, prima che si debba parlare di conseguenze ben più gravi.

