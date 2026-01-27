Riaprirà a metà febbraio la biblioteca di Biella

Seguici su

E’ prevista per lunedì 16 febbraio la riattivazione del servizio bibliotecario per ragazzi presso la Palazzina Piacenza in Piazza La Marmora,
compatibilmente con i recenti sviluppi del cantiere di ristrutturazione che consentiranno un utilizzo parziale dell’edificio al piano terra.

L’intervento edilizio, volto alla riqualificazione della Palazzina anche sotto un profilo di miglioramento delle prestazioni energetiche, è cominciato nel 2024 e rientra nel programma di lavori finanziati dal PNRR. Il servizio della biblioteca ragazzi, grazie agli spazi della Biblioteca Civica “Alfredo Frassati” e al lavoro del personale delle biblioteche, ha potuto garantire alcune delle attività già in calendario rivolte ai bambini e alle loro famiglie, ivi compreso il servizio di prestito agli asili nido e alle scuole. Con la riapertura, oltre ai prestiti per l’utenza libera, partiranno nuovamente anche le attività rivolte alle classi delle scuole biellesi, già previste a calendario con le bibliotecarie della Palazzina Piacenza.
Dal 16 febbraio gli orari di apertura saranno quelli consueti e cioè: da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 18.30, venerdì dalle 12.30 alle 18.30, sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Le scolaresche che hanno prenotato la visita in biblioteca a partire dal 16 di febbraio potranno dunque recarsi in piazza La Marmora come previsto.
Nel frattempo proseguono i lavori presso l’ex biblioteca di Via Pietro Micca, ove, una volta ultimato il cantiere di restauro e ristrutturazione, verrà definitivamente trasferito il servizio bibliotecario per i ragazzi. Qui, in posizione strategica nei pressi della Biblioteca Civica, si disporrà di spazi più ampi, con utilizzo di giardino protetto per le attività educativo-didattiche all’aperto e con la possibilità di proseguire ed implementare i progetti in essere.
