Riaprirà a metà febbraio la biblioteca di Biella

L’intervento edilizio, volto alla riqualificazione della Palazzina anche sotto un profilo di miglioramento delle prestazioni energetiche, è cominciato nel 2024 e rientra nel programma di lavori finanziati dal PNRR. Il servizio della biblioteca ragazzi, grazie agli spazi della Biblioteca Civica “Alfredo Frassati” e al lavoro del personale delle biblioteche, ha potuto garantire alcune delle attività già in calendario rivolte ai bambini e alle loro famiglie, ivi compreso il servizio di prestito agli asili nido e alle scuole. Con la riapertura, oltre ai prestiti per l’utenza libera, partiranno nuovamente anche le attività rivolte alle classi delle scuole biellesi, già previste a calendario con le bibliotecarie della Palazzina Piacenza.