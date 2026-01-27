Seguici su

Torna la fiera del cioccolato artigianale a Biella

Dal 30 gennaio all’1 febbraio

Pubblicato

17 secondi fa

il

 

 

Dal 30 gennaio al 1 febbraio torna la Fiera del Cioccolato Artigianale di Chocomoments nella splendida Piazza Duomo.

CHOCO BABY
Tutti i giorni 15:30 – 17:30
I più piccoli imparano a realizzare i loro cioccolatini
7€ a bambino
Prenotazione NON necessaria
COOKING SHOW – CREAZIONI LIVE
Venerdì 30 gennaio ore 18:00
Show cooking: la pralina
Sabato 31 gennaio
• ore 15:00 → La tavoletta di Dubai
• ore 18:00 → La tavoletta di cioccolato da record di 10 metri!
Domenica 1 febbraio
• ore 12:00 → La pralina di Biella
• ore 15:00 → Come nasce una Sacher
LEZIONI DI CIOCCOLATO PER ADULTI
Sabato e domenica 10:00 – 12:00
Corso di lavorazione del cioccolato per principianti
30€ a persona
Prenotazioni sul sito: www.chocomoments.it
