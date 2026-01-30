Biella rinnova l’impegno contro la violenza di genere

Biella rafforza il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne con la firma del nuovo Accordo di collaborazione del Tavolo Panchine Rosse, progetto simbolod’ispirazione concreta per le attività di sensibilizzazione sul territorio.

L’intesa è stata sottoscritta dal Comune di Biella, rappresentato dall’Assessore alle Pari Opportunità Isabella Scaramuzzi, insieme a una rete ampia e qualificata di enti, istituzioni, associazioni,organizzazioni sindacali e realtà del mondo scolastico e sanitario, uniti dall’obiettivo comune di mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere e promuovere un cambiamento culturale duraturo.

Il progetto “Panchine Rosse – Stop alla violenza”, avviato nel 2017, nasce in coerenza con la

risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha istituito il 25 novembre come

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le panchine rosse

rappresentano il posto vuoto lasciato da una donna vittima di femminicidio: un segno visibile nello

spazio urbano che invita alla memoria, alla riflessione e alla responsabilità collettiva.

Nel corso degli anni il progetto ha portato all’installazione di numerose panchine rosse nei diversi

quartieri cittadini e in luoghi altamente simbolici, dai giardini pubblici, alle piazze, agli edifici

istituzionali, dall’ospedale al tribunale, fino alla casa circondariale, trasformando Biella in una città

attivamente impegnata nel contrasto alla violenza e all’indifferenza.

Con il nuovo accordo, i soggetti firmatari confermano la volontà di proseguire il lavoro comune

all’interno del Tavolo Panchine Rosse, coordinato dal Comune di Biella, impegnandosi nella

promozione di iniziative di sensibilizzazione, nella comunicazione pubblica e nella cura delle

panchine presenti sul territorio attraverso il meccanismo dell’“adozione”.

Tra i firmatari figurano: Comune di Biella, Woman@Work Italia, VocidiDONNE, Paviol, Non

Sei Sola e Underground, l’Istituto di Istruzione Superiore “G. e Q. Sella”, la Consigliera di

Parità della Provincia di Biella, ASL Biella, Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella, le

organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, e l’Ufficio Scolastico Territoriale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook