Addio a Fabio Forno: aveva 53 anni

Lutto a Salussola per la morte dell’ingegner Fabio Forno, 53 anni. Lascia la mamma Rita Formagnana, i cugini Piergiuseppe Opezzo e Giancarlo Arnaldi, l’amico Elias e famiglia, cugini, amici e parenti. Si è spento all’istituto tumori di Milano. Il funerale sarà celebrato domani, sabato 31 gennaio alle 14 nella chiesa parrocchiale di Salussola.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook