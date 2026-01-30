AttualitàBasso Biellese
Addio a Fabio Forno: aveva 53 anni
Lutto a Salussola
Lutto a Salussola per la morte dell’ingegner Fabio Forno, 53 anni. Lascia la mamma Rita Formagnana, i cugini Piergiuseppe Opezzo e Giancarlo Arnaldi, l’amico Elias e famiglia, cugini, amici e parenti. Si è spento all’istituto tumori di Milano. Il funerale sarà celebrato domani, sabato 31 gennaio alle 14 nella chiesa parrocchiale di Salussola.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biella1 giorno fa
Biella piange Lerri Zennaro, morto a soli 57 anni
Fuori provincia1 giorno fa
Colpita dal figlio con una sparachiodi: è morta in ospedale
Fuori provincia2 giorni fa
Addio a Pier Giuseppe Raviglione, scomparso a soli 55 anni
Biella2 giorni fa
Colpisce al volto e prova a rapinare un 27enne a Biella. Arrestato
Fuori provincia2 giorni fa