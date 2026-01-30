Venerdì 30 gennaio, dalle 18 alle 20 presso la Sala Cervo di Cittadellarte, si terrà un incontro curato dall’Ufficio Nutrimento di Cittadellarte: uno “speed meeting” che metterà in relazione chi cerca e chi possiede un terreno. I partecipanti, divisi in gruppi – alternandosi per alcuni minuti in ogni postazione dedicata ad uno dei terreni disponibili – avranno l’opportunità di fare rete e farsi conoscere.

“Terre AbbanDonate”: incontro a Cittadellarte

Siete proprietari di un terreno che non potete gestire o non utilizzate? Vorreste coltivare ma non possedete lo spazio adatto? Dal 2017 Let Eat Bi porta avanti il progetto Terre AbbanDonate che restituisce alla loro vocazione agricola i terreni incolti o abbandonati presenti sul territorio biellese mettendo in contatto i proprietari. Tramite un Catasto Solidale i terreni disponibili vengono registrati diventando così visibili per chi è interessato a coltivare e cerca un appezzamento per l’orto di famiglia o per un progetto agricolo. Sulla piattaforma online www.terreabbandonate.com si trova una mappatura dei terreni disponibili e un registro di persone interessate ad "adottare", a

titolo gratuito, un terreno abbandonato.

Il progetto è nato ed è stato sviluppato per promuovere buone pratiche di cura, difesa e valorizzazione del territorio locale, incentivando lo scambio di saperi. Proprio in seno a questa iniziativa, per esempio, sono nati i progetti di orti di comunità di Orti del Piazzo, gestito dall’Associazione Harambee, e l’orto del Vernato di Permacultura al Centro, gestito da Let Eat Bi. La cooperazione all’interno della comunità locale, lo sviluppo di una sensibilità volta al riuso piuttosto che al consumo, la cura del territorio in quanto luogo dell’identità collettiva passano anche attraverso la messa a disposizione di un terreno dimenticato.

Con questi obiettivi, Let Eat Bi ha deciso di rilanciare il progetto organizzando un evento per venerdì 30 gennaio, dalle 18 alle 20 presso la Sala Cervo di Cittadellarte, dove si sperimenterà con il sistema dello speed meeting: chi cerca e chi possiede un terreno sarà diviso in gruppi e, alternandosi per alcuni minuti in ogni postazione dedicata ad uno dei terreni disponibili, ognuno avrà l’opportunità di fare rete e farsi conoscere. Allo scadere del tempo, si cambia interlocutore

sino a che tutti si sono incontrati.

