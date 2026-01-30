Nuovi ambulatori pediatrici superspecialistici a Biella

Grazie alla collaborazione tra Specialisti Ospedalieri dell’ASL BI di area pediatrica è stato messo a punto un piano per aumentare l’offerta rivolta ai bambini e adolescenti in età pediatrica biellesi e della Regione Piemonte.

Verrà attivata una rete di ambulatori pediatrici ospedalieri superspecialistici di Cardiologia, Endocrinologia, Infettivologia e Oculistica Pediatrica.

Sono nati dalla collaborazione tra la SCDU Pediatria e Neonatologia diretta dal Professor Paolo Manzoni, la SC Oculistica diretta dalla Dott.ssa ff. Valentina Malfitana, e la SC Cardiologia diretta dal Dott. Andrea Rognoni dell’Ospedale Degli Infermi di Ponderano e dell’ASL BI.

I Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Medicina Generale potranno così offrire risposte super-specialistiche ai bisogni dei bambini e degli adolescenti con quadri clinici complessi, riducendo la necessità di spostamenti verso i centri di riferimento regionali e offrendo percorsi più vicini e più tempestivi.

Questa rete si propone come una delle più complete del Piemonte al di fuori dei grandi centri di Torino, Alessandria e Novara.

A sostenere questa nuova rete di servizi è un team di 6 medici altamente qualificati: 4 pediatri con doppia specializzazione, un’oftalmologa con competenze specifiche in ambito pediatrico e una cardiologa con formazione pediatrica e doppia specializzazione. Quattro di questi professionisti provengono dall’Argentina, portando quindi esperienze internazionali nella nostra realtà.

Nel dettaglio le attività ambulatoriali prevedono:

Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica (referente Dr.ssa Carolina Arce, SC Cardiologia) : diagnosi e gestione delle cardiopatie infantili prima di un eventuale invio al centro di riferimento regionale. Come è noto la valutazione cardiologica nei bambini deve essere effettuata da un cardiologo pediatra, essendo i criteri interpretativi di ECG ed Eco differenti da quelli di un adulto, e d’ora in poi questo potrà essere effettuato a Biella con l’ASLBI.

: diagnosi e gestione delle cardiopatie infantili prima di un eventuale invio al centro di riferimento regionale. Come è noto la valutazione cardiologica nei bambini deve essere effettuata da un cardiologo pediatra, essendo i criteri interpretativi di ECG ed Eco differenti da quelli di un adulto, e d’ora in poi questo potrà essere effettuato a Biella con l’ASLBI. Ambulatorio di Endocrinologia Pediatrica (referente Dr.ssa Mara Giselle Feresin, SCDU Pediatria e Neonatologia) : primo contatto specialistico per le patologie di sospetta pertinenza endocrinologica e quelle situazioni di sospetto diagnostico e di gestione che, una volta inquadrate, potranno essere oggetto di invio e prese in carico continuativo da parte dell’Endocrinologia dell’Ospedale Regina Margherita (OIRM) di Torino, o del Centro di riferimento per il Diabete giovanile di Novara.

: primo contatto specialistico per le patologie di sospetta pertinenza endocrinologica e quelle situazioni di sospetto diagnostico e di gestione che, una volta inquadrate, potranno essere oggetto di invio e prese in carico continuativo da parte dell’Endocrinologia dell’Ospedale Regina Margherita (OIRM) di Torino, o del Centro di riferimento per il Diabete giovanile di Novara. Ambulatorio di Infettivologia Pediatrica (referente Dr.ssa Lilian Romina Brandolisio, SCDU Pediatria e Neonatologia) : primo contatto specialistico per quelle patologie infettive pediatriche più complesse e/o più rare, e che richiedono una valutazione super-specialistica di filtro, evitando così di dover ricorrere da subito ad un invio presso la SCDU Malattie Infettive ed Immunologia dell’OIRM di Torino.

: primo contatto specialistico per quelle patologie infettive pediatriche più complesse e/o più rare, e che richiedono una valutazione super-specialistica di filtro, evitando così di dover ricorrere da subito ad un invio presso la SCDU Malattie Infettive ed Immunologia dell’OIRM di Torino. Ambulatorio di Oftalmologia Pediatrica (referente Dr.ssa Emanuela Traversa, SCDU Oculistica): è un ambulatorio di secondo livello riservato ai pazienti di età compresa tra 0 e 12 anni. Si svolge in sinergia con l’ambulatorio di ortottica e si prenderanno in esame i pazienti con sospetta ambliopia e strabismo precedentemente valutati dal pediatra curante.

La fruibilità degli ambulatori è estesa all’intera Regione Piemonte, con però possibilità di accogliere anche, in un secondo tempo, pazienti provenienti da fuori regione.

Le prime visite sono prenotabili attraverso tutti i canali consueti: App Cup Piemonte, numero verde 800 000 500, CUP territoriali e farmacie. I successivi controlli verranno di volta in volta programmati direttamente in sede di visita.

Si precisa che, limitatamente all’ambulatorio di Oftalmologia Pediatrica, le prenotazioni saranno effettuabili presso la piastra B dell’Ospedale.

“L’apertura di questi Ambulatori Pediatrici Superspecialistici è il punto d’arrivo ed il compimento di un piano strategico di Reclutamento ampliato anche a Paesi Stranieri avviato negli ultimi due anni per risolvere alla radice il nodo della scarsità di Personale Dirigente Medico Pediatra, e portato avanti con impegno e coerenza da parte del Dipartimento Materno Infantile con il totale supporto da parte della Direzione Generale dell’ ASLBI – afferma il Prof. Paolo Manzoni, Direttore della SCDU Pediatria e Neonatologia , e del Dipartimento Materno Infantile dell’ASLBI – Lo Staff dirigenziale Pediatrico e Neonatologico è stato rinnovato inserendo nell’organico – dopo selezione capillare- di ben sette nuovi Pediatri provenienti in larga parte dall’Argentina che (oltre alla Specializzazione di base in Pediatria) ne possedessero anche una ulteriore, in maniera da poter farsi carico e referenzialità della gestione di aree super-specialistiche nel contesto della Pediatria. Possiamo quindi adesso aprire Ambulatori specialistici dedicati, rendendoci sempre più autonomi, e rispondendo a ben precise esigenze non solo del Territorio ASLBI e del Quadrante, ma anche della stessa Regione Piemonte. L’obiettivo è quello di facilitare la fruizione in loco di alcuni servizi pediatrici complessi per i quali, fino ad oggi, era frequentemente necessaria l’attivazione di un percorso complesso, spesso tortuoso, scomodo e non senza difficoltà per supportare l’invio, fin dal primo contatto, del paziente pediatrico complesso al Centro di riferimento regionale extra – Biella “.

“L’ASL BI è sempre stata sensibile a trovare soluzioni che riguardano i bambini. – Ha affermato Barbara Bragante, Direttore della SC Distretto di Biella – Gli sforzi fatti dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ospedalieri sono finalizzati a dare le risposte più appropriate ai bisogni dei nostri piccoli assistiti all’interno del nostro territorio evitando viaggi in sedi lontane.”

“L’apertura di questi ambulatori si configura come un ulteriore passo nel potenziamento dell’offerta disponibile al fine di migliorare l’attrattività del polo biellese, generando ricadute positive sulla qualità delle cure – ha commentato Alessandro Girardi, Direttore Sanitario ASL BI – A nome della Direzione Generale ringrazio il prof. Manzoni, promotore dell’iniziativa e i medici che si sono messi a disposizione per questo progetto”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook