AttualitàCronacaFuori provincia
Valanga travolge due alpinisti all’alpe Devero
Senza gravi conseguenze
Una valanga ha travolto oggi due alpinisti nella zona di Punta delle Caldaie, all’Alpe Devero, nel comune di Baceno. I due sono riusciti a liberarsi autonomamente dalla neve e ad allertare i soccorsi.
Sul posto è intervenuto un elicottero del Soccorso Alpino. I due sono stati raggiunti e assistiti dai tecnici: entrambi sono coscienti, uno risulta illeso, mentre l’altro ha riportato un trauma lieve.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Circondario2 giorni fa
Due uomini neri con il cappuccio fanno paura a Pollone
Cronaca2 giorni fa
Accoltella due persone al pranzo di Natale
Attualità2 giorni fa
Carlotta Bertin resta in gara a MasterChef
Biella3 giorni fa