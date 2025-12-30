Valanga travolge due alpinisti all’alpe Devero

Una valanga ha travolto oggi due alpinisti nella zona di Punta delle Caldaie, all’Alpe Devero, nel comune di Baceno. I due sono riusciti a liberarsi autonomamente dalla neve e ad allertare i soccorsi.

Sul posto è intervenuto un elicottero del Soccorso Alpino. I due sono stati raggiunti e assistiti dai tecnici: entrambi sono coscienti, uno risulta illeso, mentre l’altro ha riportato un trauma lieve.

