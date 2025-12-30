Seguici su

Valanga travolge due alpinisti all’alpe Devero

Senza gravi conseguenze

Pubblicato

52 minuti fa

il

Investito da una valanga

Una valanga ha travolto oggi due alpinisti nella zona di Punta delle Caldaie, all’Alpe Devero, nel comune di Baceno. I due sono riusciti a liberarsi autonomamente dalla neve e ad allertare i soccorsi.

Sul posto è intervenuto un elicottero del Soccorso Alpino. I due sono stati raggiunti e assistiti dai tecnici: entrambi sono coscienti, uno risulta illeso, mentre l’altro ha riportato un trauma lieve.

