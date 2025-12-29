«Il PIL torna a crescere, il rapporto debito/PIL scende, l’occupazione sale e la disoccupazione scende, specialmente quella giovanile. Questa legge di bilancio poggia su fondamenta solide. I numeri lo dimostrano e i mercati internazionali e gli operatori economici, che non guardano il colore politico, ci premiano». Così Roberto Pella, relatore della manovra economica e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio alla Camera.

Sulla legge di bilancio Pella (FI): “Italia riconquista fiducia mondiale”

“Secondo le previsioni, il PIL passerà da +0,7% nel 2026 a +0,9% nel 2028, con un indebitamento netto in calo dal 2,8% fino al 2,3%. Il rapporto debito/PIL scende dal 137,4% al 136,6%, l’inflazione si stabilizza sotto il 2% e la disoccupazione si attesta al 5,6% con un’occupazione che sale dello 0,7% in controtendenza rispetto ai Paesi fondatori europei”.

“Non sono opinioni, sono dati – ha rimarcato Pella – e i mercati li leggono bene: spread che a fine settembre 2022 quando il centrodestra ha vinto le elezioni era a 236 punti mentre oggi è a 65 punti (- 72%), la borsa italiana era con l’indice FTSE Mib a 20961 e ora a 44606 (+112%) e con tutte le agenzie di rating che hanno migliorato il loro rating verso l’Italia. E sono concordi nel confermare la solidità del nostro sistema. È il riconoscimento di una linea italiana seria e capace, della credibilità internazionale del ministro Giorgetti e di tutto il Governo. È la risposta degli operatori economici e finanziari che guardano ai numeri, non agli slogan o al colore di chi governa una nazione. Ma i numeri per noi di Forza Italia non bastano, se non si traducono in risposte concrete per le persone”.

L’analisi

“Questa manovra – prosegue Pella- rafforza gli strumenti di sostegno alle famiglie, con oltre 1,5 miliardi, introduce una chiara riduzione della pressione fiscale, accompagnata da una riforma IRPEF equa e sostenibile fortemente voluta da Forza Italia e dal nostro Segretario Tajani, nel segno di un costante e continuo abbassamento della pressione fiscale in nome del mandato affidatoci dal Presidente Berlusconi. Metteremo oltre 1,5 miliardi in più nelle buste paga grazie all’abbattimento fiscale di rinnovo contratti, premi produttività, straordinari e aumento della base dei fringe benefit. E ancora 2,3 miliardi come credito d’imposta per le imprese nelle aree Zes e al Sud, 1,3 miliardi per Industria 4.0: sono misure che sostengono chi lavora e produce, e che puntano a rafforzare il sistema economico nella sua interezza. È un’azione che affonda le sue radici nella visione politica di Silvio Berlusconi, che ha sempre messo al centro la famiglia, il lavoro e il sostegno al mondo produttivo”. Particolare attenzione anche al comparto salute. «Abbiamo ottenuto 6 miliardi in più per la sanità e continuiamo a investire sulla prevenzione, anche attraverso strumenti normativi concreti come quelli previsti dalla mia legge sull’obesità approvata a maggio – ha sottolineato Pella – perché la sanità pubblica e il nostro servizio nazionale rappresentano un pilastro strategico per il Paese e per tutti i cittadini. È questa la direzione giusta – ha concluso – perché coniuga responsabilità sui conti, credibilità internazionale e attenzione reale ai bisogni dei cittadini. Forza Italia c’è, e fa la differenza».

