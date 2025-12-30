Il 2025 si chiude con un bilancio positivo per il Rainbow Team, storica scuderia di motonautica di Casale Monferrato, che anche quest’anno si è distinta sui circuiti nazionali e internazionali, confermando la solidità del progetto sportivo e l’attenzione alla crescita dei giovani talenti del territorio ma non solo.

Bilancio di fine anno per il Rainbow Team Viverone

Sul fronte agonistico, la stagione ha regalato risultati di rilievo in diverse categorie. In Formula Junior Élite, Vincenzo Galofaro, campione italiano in carica dopo la vittoria del titolo nel 2024, ha chiuso il 2025 con una seconda posizione finale. Confermandosi ai vertici

della categoria e dimostrando continuità e maturità sportiva. Quinto posto, nella stessa categoria, anche per la giovanissima Gaia Genova.

Ottimo anche il risultato di Riccardo Costa. E’ una new entry nel team arcobaleno e campione tricolore in carica del GT30, che ha concluso il campionato nella stessa categoria al terzo posto. E’ restato stabilmente tra i protagonisti della stagione. Buone prestazioni per Stefano Genova e per l’esordiente assoluto, il casalese Lorenzo De Biase, capace di conquistare la quinta piazza in graduatoria.

Oleg Bocca

Il 2025 è stato inoltre un anno di preparazione e transizione per Oleg Bocca. Dopo le recenti esperienze internazionali in Formula 4, il pilota piemontese ha sfruttato gli ultimi mesi dell’anno per preparare al meglio l’esordio nel 2026 in Formula 2, categoria in cui il Rainbow Team ha ampia esperienza, svolgendo numerose sessioni di test. Nel finale di stagione è stato inoltre ingaggiato per la gara di Jeddah (27–29 novembre) e, in questi giorni, è impegnato a Sharjah, dove guida il catamarano biposto sul circuito di Formula 1, attività dedicata a ospiti e giornalisti internazionali.

Gli eventi

Accanto all’attività sportiva, il Rainbow Team ha confermato anche il proprio ruolo organizzativo e promozionale per un territorio simbolo per la disciplina: nel 2025 si è svolta infatti la decima edizione del Waterfestival – Gran Premio di Viverone, evento diventato un punto di riferimento per la motonautica italiana e internazionale, capace di unire sport, spettacolo e territorio con piloti e scuderie provenienti da tutto il mondo.

