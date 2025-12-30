Seguici su

Cinema Verdi Candelo: la programmazione fino al 7 gennaio

Con le feste natalizie un pomeriggio o una sera al cinema è un classico

14 minuti fa

Feste natalizie e tempo libero a disposizione. Un pomeriggio o una serata al cinema è il classico appuntamento. Il Cinema Verdi di Candelo ha programmato gli appuntamenti fino al 7 gennaio 2026.

SALA 1
Martedì 30 dicembre: NGUYEN KITCHEN: 21,00
Mercoledì 31 dicembre – PRIMAVERA: 21,30 – Film+brindisi – Biglietto unico 8€
Giovedì 1 gennaio – ZOOTROPOLIS 2: 16,45
Giovedì 1 gennaio – PRIMAVERA: 19,00 – 21,15
Venerdì 2 gennaio – PRIMAVERA: 18,30 – 21,00
Sabato 3 gennaio – ZOOTROPOLIS 2: 16,45
Sabato 3 gennaio – PRIMAVERA: 19,00 – 21,15
Domenica 4 gennaio – ZOOTROPOLIS 2: 16,45
Domenica 4 gennaio – PRIMAVERA: 19,00 – 21,15
Lunedì 5 gennaio – PRIMAVERA: 19,00
Lunedì 5 gennaio – FATHER MOTHER SISTER BROTHER: 21,15
Martedì 6 gennaio – ZOOTROPOLIS 2: 16,30
Martedì 6 gennaio – PRIMAVERA: 18,45 – 21,00
Mercoledì 7 gennaio – PRIMAVERA: 21,00

SALA 2
Martedì 30 dicembre – LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI: 21,00
Mercoledì 31 dicembre – GIOIA MIA: 21,45 – Film+brindisi – Biglietto unico 8€
Giovedì 1 gennaio –  FATHER MOTHER SISTER BROTHER: 16,30
Giovedì 1 gennaio – NO OTHER CHOICE – NON C’È ALTRA SCELTA: 18,15 – 21,00
Venerdì 2 gennaio – LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI: 18,15
Venerdì 2 gennaio – NO OTHER CHOICE – NON C’È ALTRA SCELTA: 20,30
Sabato 3 gennaio – LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI: 16,30
Sabato 3 gennaio –  FATHER MOTHER SISTER BROTHER: 18,45
Sabato 3 gennaio – NO OTHER CHOICE – NON C’È ALTRA SCELTA: 21,00
Domenica 4 gennaio – LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI: 16,30
Domenica 4 gennaio –  FATHER MOTHER SISTER BROTHER: 18,45
Domenica 4 gennaio – NO OTHER CHOICE – NON C’È ALTRA SCELTA: 21,00
Lunedì 5 gennaio – LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI: 18,45
Lunedì 5 gennaio – NO OTHER CHOICE – NON C’È ALTRA SCELTA: 21,00
Martedì 6 gennaio – LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI: 16,15
Martedì 6 gennaio – NO OTHER CHOICE – NON C’È ALTRA SCELTA: 18,30 – 21,00
Mercoledì 7 gennaio – NO OTHER CHOICE – NON C’È ALTRA SCELTA: 20,30 in V.O. sott. ITA

NGUYEN KITCHEN
Martedì 30/12: 21,00

LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI
Martedì 30/12: 21,00
Venerdì 2/01: 18,15
Sabato 3/01: 16,30
Domenica 4/01: 16,30
Lunedì 5/01: 18,45
Martedì 6/01: 16,15

