Funivia bloccata sul Passo Moro. Ci sono feriti

Tre persone portate via con elisoccorso

2 ore fa

Funivia bloccata sul Passo Moro e operazioni di soccorso in corso. L’allerta è stata lanciata alle 11:25. Tre persone sono rimaste lievemente ferite e sono state evacuate dall’elisoccorso.

Secondo una prima ricostruzione, 94 turisti e 5 lavoratori risultano ancora bloccati nella zona del Passo Moro. Le piste da sci sono state chiuse e il servizio di risalita è stato interrotto. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, impegnati nelle attività di assistenza ed evacuazione. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

