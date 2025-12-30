Seguici su

Superenalotto: a Torino centrati due “5” per oltre 30mila euro

Ultime estrazioni prima della fine dell’anno

Pubblicato

1 ora fa

il

Piemonte protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 27 dicembre, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 15.137,39 euro l’uno in provincia di Torino: il primo a Settimo Torinese presso El Tabaco in via Regio Parco, 26 b, l’altro a Volpiano nella Tabaccheria Oriana Belligoli in via Umberto I, 3.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 29 dicembre, sale a 97,6 milioni di euro.

