Superenalotto: a Torino centrati due “5” per oltre 30mila euro
Ultime estrazioni prima della fine dell’anno
Piemonte protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 27 dicembre, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 15.137,39 euro l’uno in provincia di Torino: il primo a Settimo Torinese presso El Tabaco in via Regio Parco, 26 b, l’altro a Volpiano nella Tabaccheria Oriana Belligoli in via Umberto I, 3.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 29 dicembre, sale a 97,6 milioni di euro.
