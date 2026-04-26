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Una domenica con tante cose da fare

Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

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51 minuti fa

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una domenica con tante cose

Una domenica con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

Una domenica con tante cose da fare

– Arte e Cultura

da 26/04/2026 a 26/04/2026
Orario dalle 14.30 alle 18.30

Valdilana, via Marconi 23

Racconti di boschi, di fabbriche e di persone

INFO

Telefono 015 7591463

casazegna@fondazionezegna.org

– Arte e Cultura

da 24/04/2026 a 26/04/2026

Pettinengo, VIA ITALIA N.6

CORSO IKAT

INFO

Telefono 348 3326570

casaclementina10@gmail.com

– Arte e Cultura

da 25/04/2026 a 26/04/2026
Orario dalle 11 alle 12.30

Oropa, via Santuario di Oropa 480

Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

INFO

Telefono 015 25551200

info@santuariodioropa.it

– Arte e Cultura

da 26/04/2026 a 26/04/2026
Orario dalle 10.30 alle 12

Candelo, piazza Castello

Il Ricetto di Candelo visite guidate tra i segreti del Medioevo

INFO

Telefono 015 2536728

assistenza@candeloeventi.it

– Mostre

da 26/04/2026 a 26/04/2026
Orario dalle 16 alle 18.30

Pollone, Parco Burcina

“Natura in mostra” di Armando Bottelli – inaugurazione

INFO

Telefono 329 3174848

promozione@parcoticinolagomaggiore.it

www.parcoticinolagomaggiore.it

– Arte e Cultura

da 14/04/2026 a 28/04/2026
Orario dalle 20.45 alle 23

SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5

Per non dimenticare

INFO

Telefono 340 9687191

museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it

– Mostre

da 04/04/2026 a 02/05/2026

SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5

“l’Unità in guerra”

INFO

Telefono 340 9687191

museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it

– Mostre

da 25/04/2026 a 03/05/2026

Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29

Selvatica – Arte e Natura in Festival 11ᵃ edizione

INFO

Telefono 015 0991868

info@selvaticafestival.net

https://www.selvaticafestival.net/2026/

– Mostre

da 26/02/2026 a 16/05/2026

Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38

KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro

INFO

Telefono 015 3701355

info.bibox@gmail.com

www.bi-boxartspace.com

– Arte e Cultura

da 20/03/2026 a 28/06/2026

Biella, PALAZZONE, via dei Seminari 3

Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento

INFO

info@palazzonebiella.it

https://www.bps.it/il-palazzone

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 01/11/2026

Masserano, via Roma 188

Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)

INFO

Telefono 345 5126696

associazionedonbarale@gmail.com

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