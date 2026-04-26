AttualitàEventi & Cultura
Una domenica con tante cose da fare
Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Una domenica con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Una domenica con tante cose da fare
– Arte e Cultura
da 26/04/2026 a 26/04/2026
Orario dalle 14.30 alle 18.30
Valdilana, via Marconi 23
Racconti di boschi, di fabbriche e di persone
INFO
Telefono 015 7591463
casazegna@fondazionezegna.org
– Arte e Cultura
da 24/04/2026 a 26/04/2026
Pettinengo, VIA ITALIA N.6
CORSO IKAT
INFO
Telefono 348 3326570
casaclementina10@gmail.com
– Arte e Cultura
da 25/04/2026 a 26/04/2026
Orario dalle 11 alle 12.30
Oropa, via Santuario di Oropa 480
Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali
INFO
Telefono 015 25551200
info@santuariodioropa.it
– Arte e Cultura
da 26/04/2026 a 26/04/2026
Orario dalle 10.30 alle 12
Candelo, piazza Castello
Il Ricetto di Candelo visite guidate tra i segreti del Medioevo
INFO
Telefono 015 2536728
assistenza@candeloeventi.it
– Mostre
da 26/04/2026 a 26/04/2026
Orario dalle 16 alle 18.30
Pollone, Parco Burcina
“Natura in mostra” di Armando Bottelli – inaugurazione
INFO
Telefono 329 3174848
promozione@parcoticinolagomaggiore.it
www.parcoticinolagomaggiore.it
– Arte e Cultura
da 14/04/2026 a 28/04/2026
Orario dalle 20.45 alle 23
SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5
Per non dimenticare
INFO
Telefono 340 9687191
museoresistenzasala@gmail.com
www.casadellaresistenzasalabiellese.it
– Mostre
da 04/04/2026 a 02/05/2026
SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5
“l’Unità in guerra”
INFO
Telefono 340 9687191
museoresistenzasala@gmail.com
www.casadellaresistenzasalabiellese.it
– Mostre
da 25/04/2026 a 03/05/2026
Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29
Selvatica – Arte e Natura in Festival 11ᵃ edizione
INFO
Telefono 015 0991868
info@selvaticafestival.net
https://www.selvaticafestival.net/2026/
– Mostre
da 26/02/2026 a 16/05/2026
Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38
KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro
INFO
Telefono 015 3701355
info.bibox@gmail.com
www.bi-boxartspace.com
– Arte e Cultura
da 20/03/2026 a 28/06/2026
Biella, PALAZZONE, via dei Seminari 3
Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento
INFO
info@palazzonebiella.it
https://www.bps.it/il-palazzone
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 01/11/2026
Masserano, via Roma 188
Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)
INFO
Telefono 345 5126696
associazionedonbarale@gmail.com
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