Attualità
A Biella test match della nazionale femminile di volley
L’incontro si svolgerà il 14 maggio
Il Comune di Biella informa che è ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per il BPER Test Match tra la Nazionale femminile campione del mondo, e oro olimpico, e la Francia, in programma presso il Biella Forum.
L’incontro si svolgerà il 14 maggio alle ore 21.00 e rappresenta un importante appuntamento internazionale di preparazione per la formazione azzurra.
I biglietti sono acquistabili esclusivamente tramite la piattaforma TicketOne, unico canale ufficiale autorizzato alla vendita.
Sono previste inoltre agevolazioni dedicate ai tesserati FIPAV e modalità di accesso riservate alle persone con disabilità, secondo le procedure indicate dagli organizzatori.
Per quanto riguarda gli accrediti stampa, media e giornalisti interessati potranno registrarsi attraverso l’apposito form online sul sito della Federazione Italiana Pallavolo entro i termini stabiliti.
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