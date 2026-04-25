Pitbull fugge da un giardino e aggredisce due cani: uno muore.

Pitbull scappa dal giardino e aggredisce due cani: uno muore

Ferita anche la padrona di 67 anni che cercava di difendere il proprio animale.

Scena da paura nei giorni scorsi a Cossato, nel Biellese orientale, dove un pitbull sfuggito al controllo del proprietario ha attaccato due cani lungo via Martiri della Libertà. Il bilancio dell’episodio è grave: uno degli animali, di piccola taglia, non è sopravvissuto alle ferite.

Secondo quanto ricostruito attraverso alcune testimonianze e racconti apparsi anche sui social, una donna di 67 anni stava passeggiando con il proprio cane quando si sarebbe trovata improvvisamente di fronte all’animale libero. Nel tentativo di difenderlo, lo avrebbe sollevato da terra, ma sarebbe stata spinta e fatta cadere dal pitbull.

Nonostante la caduta e una ferita a una mano, la donna sarebbe riuscita a contenere per alcuni istanti l’animale aggressore, permettendo così al proprio cane di allontanarsi e salvarsi.

Nel frattempo una residente, allarmata dalle richieste di aiuto, ha contattato i carabinieri. All’arrivo dei militari, però, il pitbull aveva già colpito una seconda volta, accanendosi contro un cagnolino di proprietà di un’anziana di 87 anni. Questa la dinamica al momento accreditata.

Intervengono canile e forze dell’ordine

L’intervento delle forze dell’ordine, supportate dal personale del canile, ha consentito di bloccare l’animale e metterlo in sicurezza. I due cani feriti sono stati trasportati da una veterinaria della zona: quello di taglia media è stato salvato dopo un’operazione complessa, mentre per l’altro non c’è stato nulla da fare.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook