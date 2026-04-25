Diga sul Sessera, progetto da rifare: esulta il fronte del “no”. L’opera non ha superato la Valutazione di impatto ambientale.

Diga sul Sessera: bisogna ricominciare dall’inizio

«Dopo 16 anni di lotte ambientali porto a casa un risultato importante che così festeggio. A volte si riesce anche quando sembra impossibile». Così scrive Daniele Gamba,storico ambientalista biellese, sul suo profilo social. Il tema è quello della nuova diga sul torrente Sessera: la procedura di Valutazione di impatto ambientale si è chiusa con esito negativo e, senza la proroga del decreto, l’iter torna quindi al punto di partenza. Se il Consorzio di bonifica della Baraggia vorrà proseguire, dovrà ripresentare l’intero progetto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook