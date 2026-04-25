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Diga sul Sessera: bisogna ricominciare dall’inizio

Esultano gli ambientalisti

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4 minuti fa

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diga sul sessera

Diga sul Sessera, progetto da rifare: esulta il fronte del “no”. L’opera non ha superato la Valutazione di impatto ambientale.

Diga sul Sessera: bisogna ricominciare dall’inizio

«Dopo 16 anni di lotte ambientali porto a casa un risultato importante che così festeggio. A volte si riesce anche quando sembra impossibile». Così scrive Daniele Gamba,storico ambientalista biellese, sul suo profilo social. Il tema è quello della nuova diga sul torrente Sessera: la procedura di Valutazione di impatto ambientale si è chiusa con esito negativo e, senza la proroga del decreto, l’iter torna quindi al punto di partenza. Se il Consorzio di bonifica della Baraggia vorrà proseguire, dovrà ripresentare l’intero progetto.

 

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