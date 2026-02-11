Seguici su

Truffa del falso carabiniere a Sostegno

Anziana consegna tutti gli ori che aveva in casa convinta di poter aiutare il figlio.

pensionata di 91 anni smaschera la truffa

Truffa a Sostegno. Una anziana era stata contattata da un falso carabiniere nella giornata di ieri. La convinceva che il figlio aveva avuto un incidente. Per evitargli problemi ulteriori occorreva pagare. La donna non avendo contanti in casa si accordava nel consegnare i preziosi che aveva in casa. E così poco dopo alla sua porta si è presentato un falso carabiniere. Questo ha preso anelli, collane e l’oro sparendo nel nulla. Soltanto più tardi la donna ha capito che si trattava di una truffa.

E’ stata presentata denuncia ai carabinieri.

