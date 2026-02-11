AttualitàValli Mosso e Sessera
Truffa del falso carabiniere a Sostegno
Anziana consegna tutti gli ori che aveva in casa convinta di poter aiutare il figlio.
Truffa a Sostegno. Una anziana era stata contattata da un falso carabiniere nella giornata di ieri. La convinceva che il figlio aveva avuto un incidente. Per evitargli problemi ulteriori occorreva pagare. La donna non avendo contanti in casa si accordava nel consegnare i preziosi che aveva in casa. E così poco dopo alla sua porta si è presentato un falso carabiniere. Questo ha preso anelli, collane e l’oro sparendo nel nulla. Soltanto più tardi la donna ha capito che si trattava di una truffa.
E’ stata presentata denuncia ai carabinieri.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Fuori provincia2 giorni fa
Calcio piemontese in lutto per Simone, morto a 38 anni
Attualità1 giorno fa
Il Biellese perde quattro Comuni montani
Biella2 giorni fa
Arrestato il piromane di Biella
Fuori provincia3 giorni fa
Ghiacciatore muore incastrato sotto l’acqua gelida
Cronaca2 giorni fa