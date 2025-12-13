Torna Cittadelmarket. Cittadellarte si trasforma di nuovo in un luogo di creatività, scambio e partecipazione. Per un evento che da quasi un decennio mette in dialogo arte, artigianato, sostenibilità e comunità.

Torna Cittadelmarket

Per due giorni gli spazi della Fondazione si animeranno infatti di attività pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età. Un appuntamento che non è solo un mercato creativo, ma una vera e propria celebrazione del territorio biellese e dei suoi talenti. Capace di unire tradizione, innovazione e attenzione al sociale.

L’evento è stato organizzato da Francesca Acquadro (studentessa dell’Accademia Unidee) e Maria Tassone, in collaborazione con Cittadellarte e la Pro Loco di Biella.

Il programma “benessere”

Per tutta la durata dell’evento, si alterneranno negli spazi di Cittadellarte attività dedicate al benessere psicofisico, dallo yoga alla meditazione.

Ecco quanto organizzato per sabato. Dalle 10.30 alle 11.30 yoga base e pranayama, a cura di Marta Massara. Dalle 11.30 alle 12.30 Taichichuan – La via dell’equilibrio a cura di Cristina Pirinoli. Dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 15.30 alle 16.30 yoga per bambini (7-10 anni) a cura di Elena Mantovani. Dalle 16.30 alle 17.30 Hata Yoga a cura di Giuseppe Villa.

Per quanto concerne domenica, questo il programma. Dalle 10.30 alle 11.30 Hata Yoga, sempre a cura di Giuseppe Villa. Dalle 11.30 alle 12.30 Yoga sulla sedia – Ritrova calma ed energia anche da seduto a cura di Elena Mantovani. Dalle 14.30 alle 16.00 Mantra – Canto dal cuore a cura di Lara Chinotti. Dalle 16 alle 17 nuovamente Taichichuan – La via dell’equilibrio a cura di Cristina Pirinoli.

Laboratori creativi ed eventi

Cittadelmarket sarà caratterizzata anche da numerosi appuntamenti creativi aperti al pubblico. Oggi si terranno, infatti, un laboratorio di intreccio a cura di Paolo Vergnaghi dell’Associazione Passi d’Asino dalle 10.30 alle 12.30. E un laboratorio di punch needle a cura dell’artigiana Nicole Veimaro, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 (riproposto anche domani negli stessi orari).

Domani sono in programma un laboratorio di bonsai a cura del maestro Riccardo Valle dalle 10.30 alle 12.30. E un laboratorio di ghirlande di Natale al naturale a cura di Cristina Zia dalle 14.30 alle 17.30. Anche la musica sarà sotto i riflettori. Oggi, dalle 17.30 alle 19, si terrà l’esibizione gratuita del coro “Le voci del sabato sera”, composto da quaranta voci tra adulti e bambini e accompagnato da musica dal vivo.

La presentazione di Good Morning, Palestine

Domani alle 16, al Museo del Presente, si terrà anche una nuova presentazione di Good Morning, Palestine. Il romanzo di Paolo Naldini, direttore di Cittadellarte, moderato da Andrea Formagnana. Per l’occasione interverranno e gli artisti palestinesi Dalia Jacobs e Walid Ma’wed.

La partecipazione di Accademia Unidee

L’Accademia Unidee sarà tra i protagonisti dell’iniziativa aprendo i suoi spazi, visitabili durante tutto l’evento. Previsti poi numerosi workshop di arte. Il laboratorio disegno dal vero con modello vivente con Zeinab Moussavi sabato alle 10 in Universario. Un altro di ceramica e modellazione con Luz J. Carollo domenica alle 10 nel laboratorio di Arte. Il terzo, Green Screen “Make your Christmas Video”, con Gabriel Croso sabato dalle 15 alle 19 in Universario.

Per quanto concerne la moda, sono in programma due laboratori di sartoria Crea il tuo kimono con Anastasia Raccuglia e Giorgia Carnaghi. Sabato e domenica alle 15.30 al laboratorio di moda.

Il mercatino Let Eat Bi

Nell’arco della due giorni saranno presenti anche numerose aziende agricole partner di Let Eat Bi nei corridoi delle Sale Auliche.

Le visite guidate

Nell’arco della due giorni sarà possibile prenotare ed effettuare le visite guidate gratuite alla collezione permanente della Fondazione Pistoletto. È richiesta la prenotazione mandando una mail all’indirizzo visita@cittadellarte.it. Il Palazzo del Buongoverno sarà visitabile gratuitamente con accesso libero dalle 10.30 alle 18.30.

LEGGI ANCHE: Giovanni Storti in visita a Cittadellarte – FOTOGALLERY

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook