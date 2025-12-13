Un dicembre con il naso all’insù. Quest’anno non è solo l’attesa del Natale: il cielo promette infatti spettacolo.

L’ultima Superluna, il passaggio delle stelle cadenti, la cometa 3I/Atlas e il solstizio d’inverno che segnerà il cambio di stagione. Insomma, un mese da vivere con gli occhi rivolti all’insù.

Un dicembre con il naso all’insù

«Prima di dire “addio” al 2025, cogliete l’occasione per contemplare l’ultima Super Luna dell’anno, nota anche come “Luna fredda” – spiegano da Uba, Unione Biellese Astrofili -. La denominazione risulta particolarmente appropriata considerando che il plenilunio di dicembre è quello più prossimo al solstizio d’inverno. Che cadrà il 21 dicembre alle 16.04 ora italiana, segnando la notte più lunga dell’anno nell’emisfero settentrionale».

Ma in che cosa consisterà la Super Luna, quali caratteristiche avrà e quando sarà osservabile? «Il satellite della Terra raggiungerà la fase di Luna piena nella notte tra domani e venerdì, per l’esattezza alle 00.14 in Italia – proseguono -. A livello scientifico questa fase corrisponde al momento in cui la Luna si trova in opposizione al Sole, dando vita al caratteristico disco completamente illuminato. Ciò che rende questa Super Luna particolarmente significativa non è soltanto il fatto di essere l’ultima dell’anno, ma la sua eccezionale posizione nel cielo dell’emisfero boreale. Risulterà infatti più alta nel firmamento rispetto a qualsiasi altra luna piena futura fino al 2042».

«Dal punto di vista pratico – aggiungono – la Super Luna fredda sarà visibile per la maggior parte della notte. Raggiungendo altezze tali da non essere ostruita da edifici o rilievi montuosi, anche per chi osserva da contesti urbani. E si troverà ad appena 356.961 chilometri dalla Terra. Questa vicinanza si traduce in dimensioni e luminosità superiori alla norma. La Luna apparirà circa l’8 cento più grande e fino al 15-23 per cento più luminosa».

Altri eventi

Ma non finisce qui. Quali altri eventi astronomici si potranno osservare nei giorni successivi e con quali peculiarità? «È previsto uno degli sciami meteorici più copiosi dell’anno. Quello delle Geminidi, che quest’anno avrà il suo picco il 13 dicembre con più di 120 meteore avvistabili all’ora – concludono -. Il 19 dicembre, invece, sarà la volta della tanto chiacchierata cometa 3I/Atlas, terzo visitatore interstellare osservato nel sistema solare. Che quel giorno raggiungerà la minima distanza dalla Terra con 269 milioni di chilometri. Infine il solstizio d’inverno, che come si è detto quest’anno cade il 21 dicembre alle 16.04».

Tutti questi spettacoli saranno ovviamente osservabili anche nel Biellese, purché il cielo sia sereno. Occorre trovare un posto buio e, possibilmente, alla maggiore altitudine possibile, ma si potrebbero “gustare” anche dalla pianura, purché lontana da punti luminosi.

