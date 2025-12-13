Un fine settimana all’insegna del sole e del bel tempo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, sabato 13 dicembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

La notte si presenta con un cielo sereno. Le temperature si attestano attorno ai 6,7°C e la copertura nuvolosa è minima, con valori inferiori al 5%. La velocità del vento è moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che non supererano i 5 km/h. L’umidità rimane elevata, attorno all’85%.

Durante la mattina, il meteo continua a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature salgono progressivamente, raggiungendo i 11,2°C entro mezzogiorno. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa resta molto bassa e non si registrano precipitazioni. La velocità del vento si mantiene contenuta, con valori tra 1 e 6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni di bel tempo si confermano, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzano attorno ai 10,3°C. La ventilazione è leggera e continua a provenire principalmente da Sud Est. L’umidità si attesta intorno al 60-72%, senza alcuna possibilità di precipitazioni.

Infine, la sera si preannuncia anch’essa serena, con temperature in calo che raggiungono i 7,4°C. Il vento rimane debole e la copertura nuvolosa continua a essere assente. L’umidità può aumentare leggermente, ma senza influenzare le condizioni generali di bel tempo.

