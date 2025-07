Proseguono gli open day a Città Studi di Biella

Sono in corso gli Open Day Online di luglio 2025 dedicati ai corsi dell’Università degli Studi di Torino. E sono attivi presso il Campus universitario di Città Studi Biella.

Gli incontri sono un’occasione preziosa per conoscere da vicino i corsi di laurea. E i contenuti formativi, le modalità di accesso e le prospettive professionali, dialogando direttamente con i referenti dei corsi.

Presentazioni

Economia Aziendale. Venerdì 18 luglio 2025 alle ore 11.15 (link collegamento). PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite form online.

Scienze dell’Amministrazione Digitale > Mercoledì 23 luglio 2025 alle ore 12:00 (link collegamento). PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite form online.

Moda e cultura d’impresa> Giovedì 24 luglio 2025 alle ore 10.30 (link collegamento). PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite form online.

Servizio Sociale > Lunedì 28 luglio 2025 alle ore 10.30 (link collegamento). PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite form online.

Per chi fosse interessato al corso di Cultural Heritage and Creativity – la cui presentazione si è svolta lunedì 14 luglio – è possibile contattare direttamente la segreteria universitaria per informarsi e orientarsi.

