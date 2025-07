Lavori sulle strade provinciali: cantieri aperti

La stagione estiva prevede specifici lavori di manutenzione lungo la rete viaria. Tra i quali il taglio del verde ricopre un ruolo di primaria importanza. Altre attività si svolgono principalmente nei mesi estivi e autunnali, vediamo quali, nel dettaglio.

Manutenzione del verde Lungo tutte le SP ad eccezione delle strade di alta montagna è stato effettuato il primo taglio erba. La prossima settimana invece, nelle strade di pianura e collina partirà il secondo taglio della stagione (il primo è stato fatto tra maggio e aprile): s’inizierà proprio dalla pianura, dove la vegetazione è ormai più alta.

L’intervento manutentivo prevede un taglio nei primi due metri oltre il piano viabile, zona di stretta pertinenza della strada.

Su tale tema è bene ricordare le competenze dei privati cittadini proprietari dei terreni confinanti con le strade a proposito del taglio delle piante che invadono la carreggiata stradale e che si trovano in precarie situazioni d’instabilità.

Anche le siepi devono essere manutenute affinché non provochino restringimenti della carreggiata o limitazioni alla leggibilità della segnaletica. Manutenzione delle carreggiate (bitumature) P

Per quanto attiene alla manutenzione delle carreggiate stradali che prevedono generalmente il rifacimento del “tappeto di usura” e, dove necessario il risanamento degli strati più profondi e del sistema di gestione delle acque, al momento è in corso la procedura di aggiudicazione dell’accordo quadro, suddiviso in tre lotti: area occidentale, centrale e orientale. Appena conclusa la gara (con la formula dell’accordo “quadro” che garantirà la continuità del servizio per i successivi quattro anni) e tutta l’attività amministrativa che ne consegue, inizieranno i lavori: si stima il via a inizio autunno. Come osserva il Presidente Emanuele Ramella Pralungo: «Le risorse attualmente attribuiteci dal Ministero circa 600mila euro. Con questa somma si potrà intervenire esclusivamente per sanare alcune criticità urgenti. La rete provinciale di strade è di 630 km: in questo “giro” di bitumature ci si concentrerà su interventi improrogabili nelle strade di grande comunicazione».

