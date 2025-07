Ladri rubano lo zaino a un bagnante sul Cervo

Ladri rubano lo zaino a un bagnante sul Cervo

Brutta sorpresa l’altro giorno per un bagnante fermo sul torrente Cervo a Vigliano. Si era un attimo allontanato dai propri effetti personali per andare a rinfrescarsi, quando è tornato il suo zaino era sparito. All’interno aveva gli indumenti del cambio oltre al cellulare, documenti e soldi. E’ rimasto così in costume e alla fine è riuscito a contattare i carabinieri.

LEGGI ANCHE: Ladro in ciabatte ruba un’auto dalla concessionaria

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook