Biella nella top 10 delle province meno visitate. L’Italia “meno conosciuta” sta finalmente avendo la sua rivincita.

Tra le dieci province meno visitate del Paese, secondo i dati Istat sui pernottamenti, ci sarebbe anche Biella. Ma per fortuna due giovani hanno deciso di raccontarla con occhi nuovi. Sono Cristina Puleo e Andrea Razeto, meglio noti al popolo dei social come “borghingordi”. Due content creator da oltre 420mila follower su Instagram che girano la penisola, e non solo, tra località incantevoli e buona cucina.

Il loro nuovo progetto si chiama Divers-Italia e ha un obiettivo preciso. Portare attenzione su quelle destinazioni che spesso sfuggono alle rotte del turismo di massa, ma che non hanno nulla da invidiare alle mete più famose.

Dopo aver fatto tappa a Rieti, Lodi, Isernia, Enna, Caltanissetta, Avellino, Asti e Vercelli, è toccato anche a Biella. E nell’attesa del video completo, è già online uno spezzone girato in terra laniera.

«Abbiamo visitato la città ma anche tutta la provincia, i borghi e i santuari bellissimi che ci sono in questa zona – spiega la coppia -. E veramente viene da chiedersi, perché Biella è in questa triste classifica? Ha bisogno di essere valorizzata e promossa, per portare più turismo e perché è veramente una zona bellissima». La loro espressione è chiara: non è solo una visita, è una scoperta.

E il progetto Divers-Italia nasce proprio con questo spirito. «Vogliamo diluire i flussi di massa verso destinazioni meno valorizzate ma pronte ad accogliere i turisti e pieni di meraviglie. Sempre nel rispetto del luogo e delle persone» spiegano. L’approccio è quello giusto: viaggi lenti e sostenibili, rispetto per i paesaggi e i loro abitanti.

Biella, insomma, entra ufficialmente nel radar dei viaggiatori curiosi. E con l’uscita del video completo arriveranno anche consigli, itinerari e idee per un weekend lungo nella nostra provincia. Località forse non molto nota a chi vive lontano dai suoi confini, ma ancora per poco.

