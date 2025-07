Pronto il campo da beach volley a Biella

A lanciare la novità l’assessore Giacomo Moscarola.

“Negli anni, tantissimi ragazzi e ragazze mi hanno detto che a Biella mancava un impianto per il Beach Volley…. Ed ecco qui i campi realizzati dall’Amministrazione Comunale attraverso i fondi PNRR. Si dà ai giovani e meno giovani l’opportunità di praticare questo sport in pieno centro città con tutte le comodità e i servizi. Un altro tassello per completare la cittadella dello sport.

L’impianto sarà gestito da Insport che gestisce la piscina comunale alla quale i campi sono collegati”.

