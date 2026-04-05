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Pasqua e Pasquetta a Biella con sole splendente e caldo

Previsioni meteo

Pubblicato

41 minuti fa

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Pasqua e Pasquetta a Biella con sole splendente e caldo

Pasqua e Pasquetta a Biella con sole splendente e caldo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico a Biella oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3117m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domani previsti 22 gradi

Domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3004m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

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