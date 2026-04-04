BiellaCronaca
Addio al sarto Vincenzo De Vivo
Era conosciutissimo a Biella: ha guidato il suo laboratorio dal 1957 fino al 2016
Addio al sarto Vincenzo De Vivo.
Addio al sarto Vincenzo De Vivo
Si è spento a 87 anni Vincenzo De Vivo, noto a Biella come “Il Sarto”. Arrivato in città da giovanissimo, ha portato avanti la tradizione sartoriale di scuola napoletana, guidando il suo laboratorio dal 1957 fino al 2016 e seguendo intere generazioni di clienti.
Lascia la moglie Anna, le figlie e le nipoti. I funerali si terranno martedì 7 aprile alle 11 nella chiesa di San Biagio, con il rosario lunedì 6 alle 19. Omaggi possibili alla casa funeraria Defabianis.
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