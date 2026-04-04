Addio al sarto Vincenzo De Vivo.

Addio al sarto Vincenzo De Vivo

Si è spento a 87 anni Vincenzo De Vivo, noto a Biella come “Il Sarto”. Arrivato in città da giovanissimo, ha portato avanti la tradizione sartoriale di scuola napoletana, guidando il suo laboratorio dal 1957 fino al 2016 e seguendo intere generazioni di clienti.

Lascia la moglie Anna, le figlie e le nipoti. I funerali si terranno martedì 7 aprile alle 11 nella chiesa di San Biagio, con il rosario lunedì 6 alle 19. Omaggi possibili alla casa funeraria Defabianis.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook