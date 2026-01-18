Oggi mangiamo riso in cagnone

Insieme alla polenta concia di Oropa Leggi qui la vera ricetta della polenta concia, il riso in cagnone (o riso alla cagnona) è senza dubbio uno dei piatti più tipici e tradizionali della cucina biellese. Come ricorda il sito biellaristoranti.com si tratta di un piatto tipicamente invernale, che affonda le radici nella Biella montanara tradizionale, dalle temperature fredde e rigide, dove gli allevatori portano (o portavano) i bestiame a pascolare affrontando il clima rigido. Era dunque necessario un pasto ipercalorico, che veniva ricavato da materie prime (semi) povere e tipiche del territorio: riso, formaggio e burro.

