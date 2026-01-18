Seguici su

AttualitàBiella

I termosifoni a Biella sono tornati caldi

Risolto il problema alla rete del teleriscaldamento

Pubblicato

17 minuti fa

il

I termosifoni di Biella

I termosifoni a Biella sono tornati caldi. Si sono conclusi in anticipo i lavori di riparazione del teleriscaldamento.

Hanno lavorato a tempo di record i tecnici impegnati a riparare la rete di teleriscaldamento di Biella. Si pensava che i termosifoni potessero ripartire solo questa mattina, invece già ieri sera è tornato il calore.

Il problema si è verificato nella tubatura principale della rete sotterranea, non lontano dalla centrale di via Ambrosetti.

La Engie, la società che gestisce il servizio, aveva già individuato la perdita a metà giornata di venerdì, ma prima di chiudere i rubinetti e interrompere la fornitura ha deciso di avvisare tutti gli utenti per dare il tempo di correre ai ripari.

Le operazioni sono iniziate nella serata di venerdì e proseguite per tutta la giornata di ieri. Verso le ore 19 i termosifoni di Biella hanno cominciato a ricevere l’acqua calda dalla centrale.

 

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.