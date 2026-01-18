I termosifoni a Biella sono tornati caldi. Si sono conclusi in anticipo i lavori di riparazione del teleriscaldamento.

Hanno lavorato a tempo di record i tecnici impegnati a riparare la rete di teleriscaldamento di Biella. Si pensava che i termosifoni potessero ripartire solo questa mattina, invece già ieri sera è tornato il calore.

Il problema si è verificato nella tubatura principale della rete sotterranea, non lontano dalla centrale di via Ambrosetti.

La Engie, la società che gestisce il servizio, aveva già individuato la perdita a metà giornata di venerdì, ma prima di chiudere i rubinetti e interrompere la fornitura ha deciso di avvisare tutti gli utenti per dare il tempo di correre ai ripari.

Le operazioni sono iniziate nella serata di venerdì e proseguite per tutta la giornata di ieri. Verso le ore 19 i termosifoni di Biella hanno cominciato a ricevere l’acqua calda dalla centrale.

