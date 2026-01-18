BiellaCronaca
Donna di 80 anni derubata all’OVS
Indagano i carabinieri
Donna di 80 anni derubata all‘OVS. E’ successo ieri pomeriggio nel negozio presente agli “Orsi”
Le hanno rubato il portafoglio della borsa mentre era intenta a fare shopping. La vittima è una donna di 80 anni. Il furto è avvenuto l’altro giorno nel negozio OVS presente nel centro commerciale “Gli Orsi” di Biella.
L’anziana non si è accorda di nulla fino a quando sul cellulare le è arrivata la segnalazione di un fallito prelievo con la sua carta bancomat. A quel punto è scattato l’allarme ai carabinieri.
Oltre al bancomat e ai documenti, il portafoglio conteneva una piccola quantità di denaro. La speranza è quella che il sistema di video sorveglianza consenta di individuare i responsabili del furto con destrezza.
albert
18 Gennaio 2026 at 9:29
mi spiace per la signora, ma da sempre il portafoglio non va lasciato nella borsa ma tenuto addosso…