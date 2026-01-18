Donna di 80 anni derubata all‘OVS. E’ successo ieri pomeriggio nel negozio presente agli “Orsi”

Le hanno rubato il portafoglio della borsa mentre era intenta a fare shopping. La vittima è una donna di 80 anni. Il furto è avvenuto l’altro giorno nel negozio OVS presente nel centro commerciale “Gli Orsi” di Biella.

L’anziana non si è accorda di nulla fino a quando sul cellulare le è arrivata la segnalazione di un fallito prelievo con la sua carta bancomat. A quel punto è scattato l’allarme ai carabinieri.

Oltre al bancomat e ai documenti, il portafoglio conteneva una piccola quantità di denaro. La speranza è quella che il sistema di video sorveglianza consenta di individuare i responsabili del furto con destrezza.

