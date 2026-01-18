Seguici su

BiellaCronaca

Donna di 80 anni derubata all’OVS

Indagano i carabinieri

Pubblicato

5 minuti fa

il

Donna di 80 anni derubata all‘OVS. E’ successo ieri pomeriggio nel negozio presente agli “Orsi”

Le hanno rubato il portafoglio della borsa mentre era intenta a fare shopping. La vittima è una donna di 80 anni. Il furto è avvenuto l’altro giorno nel negozio OVS presente nel centro commerciale “Gli Orsi” di Biella.

LEGGI ANCHE: Ladri in azione a Cossato

L’anziana non si è accorda di nulla fino a quando sul cellulare le è arrivata la segnalazione di un fallito prelievo con la sua carta bancomat. A quel punto è scattato l’allarme ai carabinieri.

Oltre al bancomat e ai documenti, il portafoglio conteneva una piccola quantità di denaro. La speranza è quella che il sistema di video sorveglianza consenta di individuare i responsabili del furto con destrezza.

1 Commento

  1. albert

    18 Gennaio 2026 at 9:29

    mi spiace per la signora, ma da sempre il portafoglio non va lasciato nella borsa ma tenuto addosso…

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

