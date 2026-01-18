Paura nella mattinata di ieri, sabato 17 gennaio, lungo la strada provinciale di Villa del Bosco, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili guidate da due donne residenti nello stesso comune.

Incidente a Villa del Bosco, coinvolte due donne di Sostegno

Lo scontro è avvenuto intorno alle 8.30, in una fascia oraria caratterizzata da traffico intenso a causa degli spostamenti verso il lavoro e le attività quotidiane. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, una Toyota Corolla e una Fiat Panda si sono urtate per cause in corso di accertamento.

Alla guida della Toyota si trovava una donna di 64 anni, mentre la Fiat Panda era condotta da un’anziana di 86 anni: entrambe sono residenti a Sostegno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti per i rilievi del caso e per ripristinare la sicurezza della circolazione.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nel territorio, soprattutto nelle ore di punta.

