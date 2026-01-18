Seguici su

Provoca un incidente e poi si dà alla fuga

Si cerca un’auto scura

Provoca un incidente e poi si dà alla fuga. Ad avere la peggio è stato un uomo di 33 anni che viaggiava al volante di una Jeap Avenger.

Invade con la propria auto la corsia opposta di marcia, provoca un incidente e poi si dà alla fuga. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, verso le ore 18, fra Valle Mosso e Crocemosso, subito dopo la curva di frazione Bose. Ora i carabinieri stanno cercando una vettura di colore scuro, della quale non si hanno altri particolari.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 33 anni che viaggiava al volante di una Jeap Avenger. Il suo mezzo ha subito gravi danni e lui è finito in ospedale per accertamenti. L’auto pirata è fuggita in direzione Trivero.

