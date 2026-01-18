Muore dopo 18 giorni di agonia a causa di un petardo esploso a Capodanno. Lo scoppio gli aveva tranciato una mano.

Dopo 18 giorni di agonia è morto oggi l’uomo di Vercelli gravemente ferito dallo scoppio di un petardo la notte di Capodanno. Bruno Savoia aveva 43 anni. L’esplosione gli aveva tranciato una mano ed era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale cittadino per le ustioni e le ferite all’addome che aveva riportato.

Il fatto è avvenuto nel cortile di un palazzo di via Giacomo Leopardi 11, a Vercelli, dove la vittima viveva con la compagna. Era stata lei, insieme ad alcuni amici, a soccorrerlo quando gli era scoppiati tra le mani un petardo che a quanto pare aveva realizzato lui stesso in modo artigianale.

