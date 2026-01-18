Seguici su

CronacaValle Elvo

Perde il controllo dell’auto e precipita in un dirupo di sette metri

E’ successo a Graglia

Pubblicato

6 minuti fa

il

Perde il controllo dell’auto e precipita in un dirupo di sette metri. E’ successo ieri pomeriggio a Graglia.

Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le ore 16:45, i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla SP500 nel Comune di Graglia per un incidente stradale autonomo che vedeva coinvolta un’autovettura uscita di strada terminando la sua corsa in un dirupo di circa 7 metri.

LEGGI ANCHE: Si fingono carabinieri e derubano una donna di 86 anni

Arrivati sul posto i Vigili hanno verificato le condizioni della signora all’interno dell’auto e iniziato le operazioni di recupero.

Con l’ausilio dell’autoscala e con le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno provveduto a riportare la donna in “zona sicura” per poi affidarla alle cure del 118.

Oltre ai sanitari sul posto è intervenuta la Polizia stradale per i rilievi del caso.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.