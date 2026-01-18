CronacaValle Elvo
Perde il controllo dell’auto e precipita in un dirupo di sette metri
E’ successo a Graglia
Perde il controllo dell’auto e precipita in un dirupo di sette metri. E’ successo ieri pomeriggio a Graglia.
Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le ore 16:45, i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla SP500 nel Comune di Graglia per un incidente stradale autonomo che vedeva coinvolta un’autovettura uscita di strada terminando la sua corsa in un dirupo di circa 7 metri.
LEGGI ANCHE: Si fingono carabinieri e derubano una donna di 86 anni
Arrivati sul posto i Vigili hanno verificato le condizioni della signora all’interno dell’auto e iniziato le operazioni di recupero.
Con l’ausilio dell’autoscala e con le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno provveduto a riportare la donna in “zona sicura” per poi affidarla alle cure del 118.
Oltre ai sanitari sul posto è intervenuta la Polizia stradale per i rilievi del caso.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook